Jorge e Mateus farão show beneficente em inauguração do novo hospital do câncer em Goiânia

Dupla comemora a abertura do Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora), primeiro hospital público totalmente dedicado ao tratamento contra o câncer no estado

Natália Sezil - 04 de dezembro de 2024

Toda a renda obtida no show deve ser destinada ao Cora. (Foto: Reprodução)

A dupla Jorge & Mateus é atração confirmada na inauguração do Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora) em 2025.

Dona de hits como “Seu Astral” e “Sosseguei”, a dupla realizará um show beneficente para comemorar a abertura do novo hospital do câncer, que está sendo construído em Goiânia.

De acordo com o governador Ronaldo Caiado, toda a renda obtida no show deve ser revertida em recursos para a instituição, priorizando a construção de alojamentos para receber os acompanhantes dos pacientes.

Tanto a data, quanto o local do show ainda não foram anunciados.

Sobre o Cora

O Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás foi planejado para ser o primeiro hospital público do estado totalmente dedicado ao tratamento contra o câncer, e deve atender integralmente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Com investimento de R$ 424,71 milhões, a unidade contará não só com 148 leitos de internação e ala de prevenção, mas também com centro cirúrgico, centro de imagem, farmácia e infusão quimioterápica.

A estrutura, nomeada em homenagem à poetisa Cora Coralina, também será preparada para procedimentos de alta complexidade, como transplante de medula óssea.