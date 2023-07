Em Goiás, curso gratuito de eletricista paga bolsa de R$ 680 para os participantes

As inscrições para o programa Escola de Eletricistas, implementado pelo Grupo Equatorial em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), foram prorrogadas até esta quinta-feira (20).

O projeto oferece um curso gratuito para a formação de profissionais de rede de distribuição de energia elétrica.

Para participar, o candidato deve ser maior de 18 anos, possuir o diploma do Ensino Médio e ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Categoria B – além da disponibilidade para estudar 40h semanais.

Com duração de três meses, os aprovados vão ganhar uma bolsa de R$ 680. As aulas ocorrerão em Goiânia (sendo uma turma mista e uma só para mulheres), Anápolis, Jataí, Rio Verde, Quirinópolis e Niquelândia.

As atividades práticas serão realizadas nos Centro de Treinamento (CTs) da Equatorial, que contam com os equipamentos e rede elétrica necessária para a aplicação do curso.

O registro para integrar o programa Escola de Eletricistas deverá ser feito através do site senaigoias.com.br/escoladeeletricistas.

Para mais informações, leia o edital.