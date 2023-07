Estratégias para diminuir índices de violência contra mulher surtem efeito em Goiás

A concentração de esforços aliado a sequência de ações para fortalecer a segurança pública em Goiás e diminuir os índices criminais, surtiram efeito em uma área que é um dos algozes do setor no estado: os crimes de violência contra a mulher.

A mudança no quadro foi divulgada em um balanço de ações das Forças de Segurança estadual da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), na terça-feira (18), e apresenta um comparativo entre os indicadores criminais do primeiro semestre de 2022 e 2023.

De acordo com o levantamento, o número de casos de feminicídio tentado – homicídio doloso, consumado ou não, que é praticado contra a mulher apenas por elas serem do sexo feminino – reduziu de 81 para 72, ou seja, 11,1%.

Os efeitos vem ao encontro de estratégias aplicadas pelo governo estadual, como o lançamento do aplicativo Mulher Segura, a criação da Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher (Deam), a adesão do protocolo “Todos Por Elas “em bares e restaurantes, além da expansão do Batalhão Maria da Penha para todos os 246 municípios goianos.

Como consequência, as ações proativas em combate à violência também aumentaram. Somente no primeiro semestre, 13.786 acompanhamentos de medida protetiva de urgência via online foram realizados – o que representa um aumento de 139,42% se comparado ao mesmo período de 2022, com 2.345 casos.

O recebimento de ordens judiciais dessa natureza também sofreu elevação e saltou de 2.345 até 4.799 – ou seja, 104,65%. Já os trabalhos de acompanhamento de medida protetiva de urgência, de modo geral, tiveram uma variação de 78,11%, indo de 8.292 no ano anterior para 14.769, em 2023.

Já as ações de assistência social à mulher assistida e apoio policial para retirada de bens pessoais tiveram um salto de 29,14% e 2,84%, respectivamente. Em contrapartida, operações de afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima tiveram uma diminuição de 45 casos, em 2022, contra 44 neste semestre (-2,22%).

Outros indicadores

Além da redução nos índices de feminicídio tentado e aumento de ações proativas, o número de roubos a transeuntes no primeiro semestre caiu de 6.150 mil em 2022 para 4.321, em 2023.

Crimes de roubo de veículos também caíram durante o primeiro semestre e foram de 781 no ano anterior para 515. Já furto a transeuntes, em residência e de automóveis tiveram uma queda de 27,30%, 16,3% e 14,10%, cada.

Roubos em propriedade rural também diminuíram e saltaram de 57 registros para 43, durante o primeiro semestre de 2023 – ou seja, 25%.