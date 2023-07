Goiana fica com rosto irreconhecível após reação em procedimento estético

Uma mulher prestou queixa na Polícia Civil (PC), em Goiânia, após fazer um procedimento com uma esteticista e sofrer uma reação alérgica severa no rosto.

Conforme apurado pelo Portal 6, o caso teve início há cerca de um mês, quando a vítima, de 40 anos, procurou a profissional para realizar um preenchimento facial, com uso de ácido hialurônico.

Ao sair do salão de beleza, a mulher percebeu que estava com inchaços entre as sobrancelhas e acima dos lábios – no ”bigode chinês” -, mas considerou que seria algo normal do procedimento.

Segundo a esteticista, era comum que essas protuberâncias se manifestassem por um prazo de sete dias.

Contudo, o tempo foi passando e, um mês depois, a cliente ainda apresentava as deformações no rosto e a boca dela ficou paralisada do lado direito.

Ao procurar novamente a profissional, a mulher foi surpreendida com a resposta da esteticista, que disse que “não perderia sono” por causa do problema dela.

A vítima ainda tentou resolver o problema com dermatologistas, mas alega que não consegue arcar com as despesas do tratamento.

Em decorrência da clínica de estética onde a mulher fez o procedimento ficar no bairro Vila Cruzeiro do Sul, em Aparecida de Goiânia, o caso foi repassado para a PC local, onde os agentes irão dar prosseguimento às apurações.