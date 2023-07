Jovem morre após ser atropelada e arremessada vários metros a frente, em Goiânia

Uma jovem, de 21 anos, foi atropelada por um carro de passeio na Avenida César Lattes, no Setor Novo Horizonte, em Goiânia. O acidente aconteceu na noite desta terça-feira (18) e devido ao forte impacto, que a jogou vários metros para frente, a vítima veio a óbito no local.

O Portal 6 apurou que ela foi identificada como Bruna Monielle Nunes de Gois. Em um primeiro momento, a testemunha que alertou as autoridades chegou a afirmar que ela estaria desacordada, ao encontrá-la caída na via.

Todavia, com a chegada do Corpo de Bombeiros, foi confirmado o óbito. A Polícia Militar (PM) compareceu ao local, por volta das 19h. Posteriormente, o caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor – que se refere ao atropelamento sem a intenção de matar.

A Polícia Científica também compareceu ao local e fez a perícia do ocorrido, de modo a identificar quais foram as condições do acidente.

O condutor envolvido ainda não foi identificado. Porém, uma câmera de segurança da região registrou a passagem de um carro que poderia ter sido o responsável – o episódio seguirá sendo investigado pelas autoridades.