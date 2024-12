Caravana Iluminada da Coca-Cola chega a Aparecida de Goiânia; confira a rota completa

Samuel Leão - 10 de dezembro de 2024

Caravana da Coca-Cola. (Foto: Divulgação)

A Caravana Iluminada de Natal da Coca-Cola chega a Aparecida de Goiânia nos dias 11 e 12 de dezembro, promovendo o clima de confraternização típico da época. O evento, que conta com o apoio da Prefeitura, tem como tema “Desperte o Papai Noel que há em você” e busca proporcionar momentos marcantes aos moradores e visitantes.

No primeiro dia, nesta quarta-feira (11), os caminhões iluminados partirão da Refrescos Bandeirantes, localizada no Setor Expansul, às 19h. O trajeto inclui passagens pela BR-153 e pela Avenida de Furnas, abrangendo os setores Araguaia e Maria Luiza.

A programação segue em direção ao Parque Lafaiete, passando pela Avenida Padre Marcelino Champagnat, e termina no Aparecida Shopping. Na quinta-feira (12), o ponto de partida será o Buriti Shopping, na Vila São Tomaz, também às 19h.

A caravana seguirá pela Avenida Rio Verde e pela rodovia GO-040, encerrando o percurso no Portal Sul Shopping, localizado na região do Setor Garavelo.

Os caminhões iluminados, tradicionais nas celebrações de fim de ano da Coca-Cola, têm como destaque a presença do Papai Noel e de personagens natalinos que interagem com o público ao longo do trajeto.

A programação não inclui apenas a beleza visual dos veículos decorados, mas também a música e outras atrações que visam envolver os espectadores. O evento é projetado para estimular o sentimento de solidariedade e união, valores associados ao Natal.

A população de Aparecida de Goiânia pode acompanhar o trajeto e participar das atividades planejadas. A recomendação é chegar aos locais com antecedência, garantindo um bom lugar para assistir à passagem da caravana.