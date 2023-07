A máquina de lavar é um item que pode facilitar infinitamente a vida de quem a tem. Porém, há algumas restrições de itens para colocar no eletrodoméstico.

Obviamente, todo mundo já ouviu falar que é preciso separar as peças de acordo com a cor e o tipo de tecido, além de verificar as etiquetas das peças para saber se são adequadas para lavagem na máquina, certo?

Pois bem, além disso existem ainda outras proibições que quase ninguém comenta na internet e, para você não ter problemas depois, decidimos separar uma lista.

Ficou curioso? Então confira aqui embaixo quais são os itens!

6 roupas que não devem ser colocadas na máquina de lavar:

1. Cortinas

Cortinas sintéticas podem ser lavadas sem dificuldades na máquina de lavar, desde que se escolha um ciclo delicado.

No entanto, é importante evitar colocar cortinas muito pesadas no eletrodoméstico, pois elas têm a capacidade de absorver grande quantidade de água, o que pode causar danos ao aparelho.

2. Roupas impermeáveis

Já as roupas impermeáveis, como jaquetas e calças de frio, podem apresentar problemas se forem colocadas para lavar nas máquinas.

Isso porque quando o tambor gira, a água pode ficar presa nos tecidos impermeáveis e se acumular em um canto, causando vibrações irregulares. Além disso, as roupas podem subir e ser expelidas da máquina, causando sérios danos ao aparelho.

3. Sapatos

Calma! Todo mundo já deve ter colocado os tênis em algum momento nas máquinas, e está tudo bem. São alguns tipos específicos que não devem ser postos.

Camurça, couro, saltos altos e botas são os principais estilos que não devem ser postos de forma alguma para lavar.

A máquina pode danificar esses materiais delicados, e o calor da secadora pode deformar os sapatos também. Além disso, por serem itens volumosos, também podem causar danos ao próprio aparelho.

4. Roupas que podem desbotar

Roupas feitas de materiais que desbotam facilmente, como algodão e lã, devem ser evitadas, principalmente se forem lavadas junto com outras peças.

Esses tipos de roupas têm maior probabilidade de perder sua cor original, manchar e prejudicar as demais roupas presentes.

5. Sutiãs com aro

Devido aos aros presentes nesta peça de roupa íntima, existe um grande risco de que eles se soltem e prejudiquem outras roupas durante a lavagem. Além disso, também poderá modificar o formato do sutiã.

Uma alternativa interessante para evitar esses problemas é optar por saquinhos especiais de lavagem. Eles ajudam a proteger, mantendo os aros no lugar.

6. Bordado

Peças com bordados são delicadas e se danificam facilmente, mesmo quando são colocadas no modo mais delicado possível. Por isso, a melhor alternativa é evitar de lavá-las na máquina.

