Bolsonaro grava vídeo com recado a Anápolis: “conto com sua presença”

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) gravou um vídeo, junto do ex-deputado federal Major Vitor Hugo, reforçando o convite para a entrega da Comenda Gomes de Souza Ramos nesta sexta-feira (21).

“Às 20h, no Centro de Convenções de Anápolis, conto com sua presença. Muito obrigado a todos de Goiás”, afirmou.

A comenda é a maior honraria concedida pelo poder público do município e, além da dupla, outras 33 pessoas serão homenageadas no evento – que teve a localização transferida às pressas do Teatro Municipal para o Centro de Convenções, por conta da estrutura que comporta um número maior de pessoas.

Aliada a essa mudança, a solenidade também deverá ganhar um reforço na segurança.

*Colaborou Caio Henrique