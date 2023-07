Cachê que Maiara e Maraisa cobraram para vir ao Arraiana ainda é um mistério

Apesar de ser aguardado com bastante empolgação, o show da dupla Maiara e Maraisa, que fechará o Arraiana, no dia 31 de julho, ainda é rodeado de mistérios.

A incógnita que ronda a apresentação é o cachê que foi pago pela Prefeitura de Anápolis às irmãs.

A Rápidas do Portal 6 consultou as edições mais recentes do Diário Oficial do Município e não encontrou o valor.

Em 2021, a dupla recebeu R$ 350 mil pela apresentação no evento em Anápolis, mas dessa vez o valor não consta ou não as identificam no documento publicado diariamente pela Administração Municipal.

Para realizar a consulta ao sistema do Diário Oficial, a Rápidas utilizou o nome da dupla, da produtora, além da Workshow, que é o escritório que cuida da carreira das irmãs, todas sem sucesso.

Em relação às demais apresentações, Wesley Safadão receberá R$ 630 mil, enquanto o valor do cachê de Felipe Araújo é R$ 190 mil.

Luciano Camargo ganhará R$ 69,7 mil, as bandas Morada e Rosa de Saron cobraram R$ 80 mil e R$ 64 mil, respectivamente.

Hora de torcer pelo Brasil (Ponto facultativo decretado em Goiânia e Aparecida)

Goiânia e Aparecida decretaram ponto facultativo durante os jogos da Seleção Feminina de futebol na Copa do Mundo.

A competição tem início nesta quinta-feira (20). O Brasil estreia no torneio na segunda-feira (24), contra o Panamá, às 08h. No sábado (29), a seleção enfrenta a França, às 07h. As brasileiras encerram a participação na fase de grupos na quarta-feira (02/08), às 07h, diante da Jamaica.

Enquanto isso em Anápolis (Sem previsão para Anápolis)

Ainda não há previsão de ponto facultativo na cidade. A medida depende única e exclusivamente da assinatura do prefeito Roberto Naves (PP) e precisa ser publicada no Diário Oficial.

Cinco pessoas denunciadas em Caldas Novas (MP denuncia cinco pessoas por venda de terrenos em cemitério público)

O Ministério Público de Goiás (MPGO) denunciou cinco pessoas no âmbito da Operação Anúbis, que investiga crimes praticados na administração do Cemitério Municipal de Caldas Novas.

Entre os denunciados estão dois servidores públicos, dois ex-funcionários do município e um empresário.

O esquema consiste na venda clandestina de terrenos, jazigos e carneiras (gavetas), sobretudo aqueles abandonados ou não regularizados pelos titulares.

Parceria entre Goiânia e Aparecida (Início das obras em Goiânia e Aparecida)

Os prefeitos de Goiânia, Rogério Cruz, e de Aparecida, Vilmar Mariano, vão lançar nesta quinta-feira (20), as obras de revitalização da Avenida Rio Verde, que divide os dois municípios.

As obras serão realizadas em um trecho de 5 km, entre o Terminal Cruzeiro e a GO-040. A previsão é de que as intervenções durem 90 dias.

Será realizado recapeamento asfáltico, sinalização de trânsito horizontal e vertical, além da substituição das lâmpadas de vapor de sódio por LED.

Nota 10

Para os comerciantes de Goiás que estão surfando na onda criada pelo lançamento do filme da boneca Barbie e estão dando um show de criatividade para divulgar os produtos que vendem.

Nota Zero

Para a Saneago, que deixou mais de 40 bairros desabastecidos por quase um dia inteiro após o rompimento de uma adutora na Avenida Bandeirantes, no Bairro de Lourdes.

O rompimento ocorreu de madrugada e os trabalhos só foram finalizados no início da noite desta quarta-feira (19).