Se você é um usuário assíduo no WhatsApp e tem o costume de conversar com várias pessoas, já deve ter notado o aparecimento do código “wa.me” que muitas pessoas estão utilizando.

Apesar ter se popularizado na plataforma, muitos usuários ainda desconhecem o seu real significado, o que tem gerado confusão entre muitos mensageiros.

Quer saber a definição? Leia até o final e descubra.

Entenda o significado do código “wa.me” no WhatsApp e por que muita gente está usando

Não é novidade que o WhatsApp é atualmente um dos aplicativos mais utilizados no mundo. O mensageiro se tornou uma plataforma bastante comum no mundo todo para trocas instantâneas.

Seja para falar com os amigos, com a família ou com os colegas, o WhatsApp se popularizou entre todos e tem sido uma maneira de aproximar pessoas que estão distantes uma das outras.

No entanto, para se comunicar de forma mais rápida e descontraída, algumas novidades têm sido exploradas pelos usuários do aplicativo para agilizar o envio de mensagens. Uma delas é o código “wa.me”.

O recurso permite que, em apenas um único clique, a pessoa consiga iniciar uma conversa sem precisar ter o número de telefone do outro salvo na agenda de contatos do aparelho.

Para isso, basta você ter saber o número do telefone dessa pessoa e que ela tenha uma conta do WhatsApp ativa para que, assim, você poderá criar um link que permite iniciar uma conversa entre vocês.

Para criar o link, use https://wa.me/<number>m, depois coloque o número de telefone em no lugar que está a palavra <number> – não é necessário adicionar nenhum zero, parênteses ou travessões ao colocar o número de telefone.

Dessa forma, você conseguirá salvar aquele contato em apenas um único clique. Então, fica a dica!