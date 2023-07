Homem contratado para roçar fazenda com trator é encontrado morto

Um acidente envolvendo um incêndio em um trator acabou causando a morte de um homem, de 35 anos, em uma fazenda em Cabeceiras, na região Leste de Goiás. O caso aconteceu na quinta-feira (19).

O Portal 6 apurou que a vítima havia sido contratada por um fazendeiro, de 56, há alguns dias, para cortar parte do pasto da propriedade com o auxílio do maquinário.

No entanto, na ocasião, por volta das 19h, o trator utilizado pelo funcionário acabou pegando fogo e ocasionando o acidente. A Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu no local.

No espaço, os agentes encontraram o corpo do funcionário carbonizado próximo ao lugar em que o veículo foi localizado.

Além da PM, o Instituto Médico Legal (IML) também foi chamado e esteve na propriedade para a retirada do corpo.