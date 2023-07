Homem faz grave denúncia após participar de sexo grupal em motel às margens da BR-153

Sequestro, agressão, ameaças e roubo com uso de arma de fogo. Todas essas situações foram vividas por um homem, de 32 anos, em Rianápolis, após participar de um ato de sexo grupal em um motel da região.

Conforme apurado pelo Portal 6, a vítima foi a um bar do município – localizado a 159 km de Goiânia – com um conhecido, na noite desta terça-feira (18).

Lá, ele se encontrou com um terceiro sujeito e mais três mulheres, os quais se reuniram e foram para o estabelecimento às margens da BR-153.

Após passar a noite no motel, o grupo deixou a vítima para trás ao amanhecer, usando o carro dele para ir até Goianésia – que fica a 51 km de Rianápolis -, sob o pretexto de que iriam buscar dinheiro para pagar a conta.

Como essas pessoas não voltaram, o homem ligou para o conhecido que foi ao motel com ele, para buscá-lo em um posto por perto.

No entanto, quando o carro chegou, a pessoa conhecida estava acompanhada do terceiro sujeito, mandando ele entrar no veículo.

Enquanto se dirigiam rumo Goianésia, o condutor pegou um desvio para um canavial. Ao descer do carro, a vítima teve as mãos amarradas e sofreu diversos golpes com pedaços de cana.

Não satisfeitos, os dois agressores a colocaram no porta-malas e a levaram para uma casa abandonada. Lá, o homem teve o rosto cortado com uma faca e sofreu ameaças de morte contra si e a família dele.

Por fim, os suspeitos, que estavam armados, deixaram a vítima no local, pegando o celular e o carro dela.

O caso foi registrado na Polícia Civil (PC), que dará prosseguimento às investigações.