Na hora da sedução, diversas técnicas e métodos podem ser decisivos no momento da conquista e fazer com que a pessoa almejada fique afim de você. Alguns desses macetes são as tão conhecidas mensagens de WhatsApp.

Dependendo do conteúdo a ser enviado, você poderá enfim atrair aquele (a) crush na plataforma e, de quebra, até avançar na relação entre vocês dois.

6 mensagens de WhatsApp para deixar a pessoa do outro lado afim de você

1. Te acho muito linda (o)

Elogiar a aparência física é algo clichê, mas ainda assim é capaz de provocar sentimentos e pensamentos positivos do outro em relação a você. Por isso, não hesite em enviar essa mensagem, mesmo sendo já conhecida por muitos.

2. Como foi o seu dia hoje?

Demonstrar interesse na rotina da outra pessoa também é mais uma forma de conquistá-la e entra na lista de mensagens de WhatsApp para deixar a pessoa do outro lado afim de você.

Acredite se quiser, mas simples perguntas são capazes de fazer total diferença no momento.

3. Tenho interesse em te conhecer melhor

Curto, direto e reto. Falar abertamente sobre o interesse que você possui na pessoa é algo que pode funcionar bem no momento do flerte. Então, não tenha medo de demonstrar os seus sentimentos.

4. Adoro estar ao seu lado

Essa mensagem fofa é mais uma das frases para se enviar na hora da paquera. Afinal, convenhamos que declarações desse tipo são capazes de deixar o coração quentinho, não é mesmo?

5. Seu jeito mexe comigo

Dizer que o outro mexeu com você tem os seus impactos, acredite isso. Escutar isso pode não ser muito comum e é por isso que a frase tem lá o seu valor e deve ser mandada para a pessoa almejada.

6. Não paro de pensar no seu sorriso

Por fim, essa é outra mensagem que fará com que o outro fique caidinho por você. Normalmente, elogiar o sorriso da outra pessoa também é capaz de fazer maravilhas na hora do flerte.

