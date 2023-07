Aviso geral do Serasa para todos que colocam CPF na nota fiscal após uma compra

O Serasa emitiu comunicado que sanou a dúvida de muitos consumidores a respeito da validade da inserção do CPF na nota fiscal com o intuito de aumentar o score do cartão de crédito.

Segundo o informativo da instituição, essa prática não possui um impacto direto na pontuação e foi uma construção social que fizeram em cima de uma informação que não é verídica.

Os órgãos responsáveis não conseguem utilizar uma nota fiscal emitida para o cálculo do aumento da pontuação. O mais indicado, conforme o órgão, é comprar e pagar suas compras em dia.

Isso fará com que o consumidor conquiste bom relacionamento com o mercado e alcance pontos para solicitar o cartão que desejar.

Segundo o próprio Serasa, o score “é uma pontuação que indica para o mercado se o consumidor é ou não um bom pagador.”

Essa pontuação de crédito vai de 0 a 1 mil e representa as chances de você pagar suas contas em dia nos próximos 12 meses.

Quanto mais próximo de 1000 for a pontuação no score, maiores as chances de uma pessoa conseguir obter um cartão de crédito junto a uma instituição bancária.

E incluir o CPF na emissão da nota fiscal não é um fator relevante para o cálculo de variação dessa pontuação.