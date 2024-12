Conheça a palavra de duas letras que tem o mesmo significado em mais de 30 idiomas

Isabella Valverde - 02 de dezembro de 2024

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Viajar para outros países pode ser um grande desafio, especialmente por conta das diferenças de idioma.

Embora a tecnologia ajude bastante com tradutores e aplicativos, ainda há situações em que a comunicação pode falhar.

Porém, existe uma palavra que atravessa fronteiras linguísticas, sendo compreendida de forma similar em mais de 30 idiomas: “hã”.

Essa pequena interjeição é usada em diversos lugares do mundo para indicar confusão ou pedir que alguém repita o que foi dito.

Um estudo publicado na PLOS One analisou como a palavra aparece em diferentes línguas e constatou que, apesar de pequenas variações, sua forma e função são praticamente universais.

Os pesquisadores observaram 31 idiomas e identificaram que “hã” segue um padrão: é curta, monossilábica e possui uma entonação questionadora.

No português, ela soa como “hã”, enquanto no inglês é “huh”. Mesmo assim, a semelhança sonora é evidente, algo que surpreendeu os cientistas.

Pode até parecer, mas palavra que não é um som instintivo

Apesar de parecer algo natural, o estudo mostra que “hã” não é um som instintivo.

Segundo os especialistas, trata-se de uma palavra aprendida, moldada pelo convívio social e pelas necessidades da linguagem.

Isso significa que ela surge durante o aprendizado infantil, ao contrário de sons inatos que os bebês produzem antes mesmo de aprenderem a falar.

O motivo? A interação humana. Em qualquer idioma, “hã” é utilizada para resolver falhas de comunicação e manter o entendimento mútuo durante uma conversa.

Essa necessidade faz com que a palavra seja adotada e aperfeiçoada em todas as línguas.

Palavra, na verdade, é um exemplo da conexão entre idiomas

O estudo conclui que a universalidade de “hã” não é coincidência. É um reflexo de como os seres humanos se adaptam às situações sociais, desenvolvendo formas simples e eficientes de comunicação.

Afinal, independentemente do idioma, todos precisamos de uma maneira prática para dizer: “não entendi, pode repetir?”.

Assim, “hã” se torna mais do que uma simples palavra: é um elo entre culturas e línguas, provando que, mesmo com todas as diferenças, sempre há algo que nos conecta.