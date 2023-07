TJGO está com vagas abertas para diversos municípios; confira

O Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) anunciou, nesta quinta-feira (20), a oferta de diversas vagas para atuar nas cidades de Senador Canedo, Aragarças, Santa Cruz de Goiás, Rio Verde e Goiânia. Foram disponibilizados os cargos de assessor de juiz e assistente administrativo.

Em Senador Canedo, a vaga para assessor de juiz se encerra no dia 22 de julho, e as inscrições podem ser feitas por meio do email [email protected] Em todas as opções o candidato deve ser formado em Direito. Neste caso específico, ter experiência no auxílio à elaboração de minutas, decisões e sentenças na área criminal.

A cidade de Aragarças, no Sudoeste goiano, terá inscrições abertas para a vaga de assessor de juiz até as 18h desta sexta-feira (21), através do email [email protected] A atuação será presencial e é exigido o domínio das técnicas de sentença cível e penal.

Em Santa Cruz de Goiás, a vaga para assessor de juiz recebe inscrições até esta sexta-feira (21), através do email [email protected], e a atuação será presencial. Rio Verde terá o mesmo prazo e também ofertou o cargo de assessor de juiz, em regime presencial, com inscrições através do email [email protected]

Já em Goiânia, a oferta foi para assistente administrativo, com o prazo para submeter a candidatura até o dia 28 de julho, pelo email [email protected] É necessário que o candidato tenha experiência em fluxo de gabinete e, preferencialmente, conhecimento em direito público.