Não existem comprovações que há alguns nomes de pessoas que nasceram para ser bonitas e queridas. Porém, analisando os relatos dos usuários do Twitter, é possível separar uma lista com esses títulos.

Evidentemente, a escolha feita pela mãe na hora do nascimento não é um fator determinante sobre a estética ou personalidade de alguém. No entanto, a maioria dos relatos indicaram uma maior popularidade entre alguns nomes femininos.

Se está curiosa para saber se o seu foi um dos escolhidos, confira logo abaixo a lista que separamos!

6 nomes de pessoas que nasceram para ser bonitas e todo mundo gosta:

1. Sophia

O lindo nome Sophia, bastante disseminado no Brasil atualmente, tem origem a partir do idioma grego e significa “sabedoria” ou “sabedoria divina”.

Segundo os jovens da plataforma digital, é um título popular entre as mais bonitas, além de serem costumeiramente mais simpáticas.

2. Lara

Lara é um nome que provém do latim, significando ‘lar’. De acordo com grande parte dos usuários do Twitter, as mulheres que os possuem são muito bonitas e carismáticas.

3. Júlia

Esse, além de ser consagrado como um ‘nome específico para mulheres bonitas’, também levou uma outra fama não tão positiva. Segundo os jovens, este título pertence às mais infiéis, já que grande parte deles já teriam sofrido desilusões amorosas com elas.

Júlia pode significar ‘cheia de juventude’ e indica se tratar de uma pessoa de memória prodigiosa, muito senso de organização e um dinamismo contagiante.

4. Cecília

Cecília também foi um dos títulos direcionados às pessoas mais lindas, gentis e simpáticas. Se a teoria é verdade, ainda é um mistério.

5. Nathália/Natália

Apesar das possíveis variações, Natália é um nome que remete ao Natal. Segundo os usuário do Twitter, são pessoas iluminadas, radiantes, bonitas e elegantes.

6. Carolina

Significa “mulher do povo”, “mulher doce”. Além disso, imponente, forte e, ao mesmo tempo, delicado, são outros adjetivos atribuídos às mulheres que o possuem.

