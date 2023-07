Dois homens morrem na hora após moto colidir com caminhão em cruzamento

O condutor e o passageiro de uma moto acabaram vindo à óbito após colidirem com um caminhão, na manhã deste sábado (22). O caso aconteceu no Setor Sul de Goianésia.

O Portal 6 apurou que as vítimas trafegavam em sentido Norte-Sul, quando passaram por um cruzamento. Nele encontraram o veículo de grande porte, que vinha em sentido Oeste-Leste.

Nesse momento, o choque acabou destruindo a motocicleta e ferindo gravemente os dois ocupantes. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) compareceu ao local e constatou o óbito de ambos.

Eles foram identificados como Cleiton Anicesio dos Santos e Charles Muller Rodrigues, ambos de 30 anos. A carcaça da moto foi entregue à irmã de um deles e os corpos foram recolhidos pelo Instituto Médico Legal (IML).

Agentes da Polícia Militar (PM) ministraram o teste do bafômetro no condutor do caminhão, constatando que o mesmo não havia bebido. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Goianésia, onde prestou esclarecimentos.