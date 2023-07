Últimos dias para se inscrever em concurso com quase 200 vagas em Pirenópolis

O prazo para se inscrever no concurso público da Prefeitura de Pirenópolis está chegando à reta final.

São ofertadas 188 vagas, para concorrentes dos níveis fundamental, médio e superior de ensino.

As oportunidades são para os cargos de técnico em alimentação educacional, áreas administrativas da educação infantil, técnico em administração escolar e professor com graduação em pedagogia.

Os interessados deverão se registrar no certame até às 15h59 desta terça-feira (25), através do portal IBGP Concursos.

Quem for aprovado terá uma carga horária de 30 a 40h semanais e contarão com salários no valor entre R$ 1.452 a R$ 3.148,80 ao mês.

A avaliação será feita através de uma prova objetiva, para todos os cargos, e outra discursiva, no formato de redação para os cargos de nível superior, que também exigirão comprovação de título referente à escolaridade.

Os exames estão previstos para serem aplicados no dia 27 de agosto.

Dentre os conteúdos cobrados, estarão as áreas de língua portuguesa, matemática, legislação, conhecimentos gerais e específicos.

O edital completo pode ser acessado clicando aqui.