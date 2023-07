Com a entrada do Sol em leão, no último sábado (23), a sedução estará em alta para alguns signos que vão ter uma chance única de ficar com quem sempre quis.

O autocuidado, a autoconfiança e a autoestima estarão afloradas como nunca visto anteriormente. Logo, é bom aproveitar esse momento de ascensão para desfrutar de tudo o que mais deseja.

Olhem exatamente para si mesmos, abandonem o que precisar ser deixado para trás e encarem os desafios que o universo entregará em breve. É tempo de dar novos e largos passos.

Acredite nas intuições e confie no processo! Confira quais são os signos que poderão vivenciar esse cenário incrível.

3 signos que vão ter uma chance única de ficar com quem sempre quis:

1. Leão

Um encontro totalmente inesperado poderá fazer com que os leoninos se aproximem mais de alguém que já desejavam há tempos. Talvez esse flerte já esteja acontecendo há tempos e, desta vez, o beijo poderá sair finalmente.

Mas calma lá! A sorte está em alta e o amor também. No entanto, é bom ter o pé no chão e evitar criar tantas expectativas com isso. Provavelmente, ele será só o caminho para a sua grande paixão.

Analise melhor as possibilidades e não espere demais de ninguém.

2. Libra

Os librianos já são sedutores naturais. Agora, neste momento em que Sol e Vênus se encontram posicionados na casa de Leão, os nativos estarão à flor da pele. É possível perceber muitos contatinhos novos se aproximando, inclusive um muito desejado.

É preciso ter tato e cautela para lidar com essas pessoas sem causar danos emocionais. Seja empático e não resuma tudo ao carnal.

3. Sagitário

Por fim, os sagitarianos também poderão ficar com alguém que já planejavam há tempos. Esse signo, também regido pelo elemento fogo, assim como os leoninos, enxergarão uma grande guinada na vida emocional.

Preparem-se para uma chuva de sentimentos e desejos. A reciprocidade entre vocês será surpreendente.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!