6 cursos que tem muitas vagas e mais empregam em todo o Brasil

Uma pesquisa revelou quais são as profissões que conseguem emprego mais rápido no país

Pedro Ribeiro - 12 de dezembro de 2024

(Foto: Marcello Casal JR / Agência Brasil)

Se você está procurando cursos que oferecem muitas vagas e ótimas oportunidades de emprego, chegou ao lugar certo!

Acontece que uma pesquisa realizada pelo Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior (Semesp), revelou a taxa de empregabilidade de diversas profissões no Brasil.

Segundo a análise, cursos voltados para a área de saúde são os que mais contratam no país.

1. Medicina

Medicina é sinônimo de empregabilidade.

O curso é reconhecido pela formação de profissionais essenciais para a sociedade, com demanda crescente em hospitais, clínicas e programas de saúde pública.

Os dados da pesquisa reforçam que a área da saúde está entre as que mais empregam no Brasil, e Medicina é a principal.

2. Farmácia

Outro curso ligado à saúde, Farmácia continua a ser uma aposta certeira para quem busca estabilidade e boas oportunidades.

Farmacêuticos podem atuar em farmácias, indústrias de medicamentos, laboratórios e na área de cosméticos, consolidando a carreira como uma das mais promissoras.

3. Odontologia

Ainda no campo da saúde, a Odontologia está entre os cursos com maior empregabilidade, garantindo que os recém-formados tenham acesso rápido ao mercado de trabalho, seja em clínicas particulares, seja no serviço público.

4. Gestão da Tecnologia da Informação

A pesquisa apontou que profissionais de TI estão entre os mais buscados, e essa é uma carreira com forte demanda em diferentes setores.

Este curso, voltado para a gestão e organização de sistemas, tem se mostrado crucial em empresas que buscam otimizar processos e dados.

5. Ciência da Computação

A programação e o desenvolvimento de softwares são habilidades altamente valorizadas no mercado atual.

Formados em Ciência da Computação têm vagas garantidas em setores variados, desde startups inovadoras até grandes corporações, consolidando a área como um dos pilares da economia moderna.

6. Medicina Veterinária

Por fim, mas não menos importante, Medicina Veterinária também se destacou como um dos cursos com mais vagas e alta taxa de empregabilidade.

Com o crescimento do mercado pet e da agropecuária, os veterinários estão em alta.

Além disso, a carreira oferece uma ampla gama de possibilidades, desde o cuidado com pets em clínicas até atuação em fazendas e zoológicos.

