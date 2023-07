Sabia que existem várias utilidades da acetona que pouco se fala por aí? Pois é, aquele simples e acessível líquido usado para limpar esmaltes de unhas pode ser bem mais útil do que parece.

O composto químico também tem uma forte potencialidade em clarear outras superfícies e pode ser uma mão na roda na hora de dar a faxina em casa.

Se você está curioso para saber quais são essas vantagens do líquido de cheiro forte, confira logo abaixo o que separamos para você! Veja!

6 utilidades da acetona que podem salvar e você precisa aprender:

1. Fundo de panela

Sabe aquelas panelas que acabam queimando e escurecendo o fundo externo dos metais? Pois é, saiba que a sua simples acetona pode resolver esse problema.

Para isso, pegue um pano ou o lado macio da esponja e deposite uma pequena quantidade do composto químico. Depois passe e perceba a mágica acontecendo.

2. Restaurar sutiãs adesivos

Sabe aqueles bojos adesivos, geralmente descartáveis, utilizados pelas mulheres com algumas peças de roupa em que não é possível usar um sutiã normal?

Bom, é fato que a durabilidade da cola adesiva é pequena. A vantagem é que passar uma pequena quantidade de acetona na parte interna (onde fica a cola), pode ajudar a melhor a capacidade de grudar nos seios.

3. Retirar tinta de caneta

É muito comum encontrar mães lutando para conseguir tirar tintas de caneta da pele do filho ou do sofá, por exemplo. A novidade é que um simples algodão embebedado com acetona pode solucionar essa problemática com facilidade.

4. Clarear tênis

Sabe aquela parte lateral e inferior dos tênis, geralmente brancas, que encardem e ficam quase que impossíveis de serem limpas? Agora essa tarefa ficará bem mais fácil.

Com um pano seco, adicione uma dose boa de acetona e esfregue na superfície emborrachada. Sem muito esforço, será possível ver as manchas saindo naturalmente.

5. Retirar cola

Todo mundo já sofreu alguns minutos se esforçando para retirar o resto de cola de adesivos, sejam em vasilhas plásticas ou alguma superfície que tenha sido colada com preços e etiquetas.

Bom, com um pouquinho de acetona essa missão será tirada de letra. Basta passar a bucha com um pouco do composto químico e sairá com muita facilidade.

6. Remover arranhões de relógios

Por último e mais diferente de todos os tópicos, a acetona pode simplesmente tirar os arranhados superficiais dos vidros de relógios.

Para isso, basta embeber o algodão na acetona e esfregá-lo sobre o vidro ou o plástico. Isso vai amenizar a aparência do risco na tela.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!