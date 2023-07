Jovem de 20 anos morre após carro guiado por adolescente capotar na BR-060

Um grave acidente de trânsito deixou um jovem, de 20 anos, morto e outras três pessoas feridas, na BR-060, no município de Abadiânia, em Goiás.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o automóvel era conduzido por um adolescente de 17 anos e transportava sete pessoas – sendo quatro homens e três mulheres. Cinco deles tinham idade entre 13 e 17 anos e dois de 18 e 20 anos.

Segundo o relato do condutor, o veículo saia de Anápolis e seguia sentido a Abadiânia, durante a passagem o carro acabou apresentando problemas mecânicos e capotou.

Devido aos pneus lisos e excesso de lotação do carro, um dos passageiros acabou sendo lançado para fora do veículo, não resistiu e faleceu no local.

Outras duas vítimas tiveram ferimentos graves, mas foram socorridas e encaminhadas até o Hospital de Urgências de Anápolis. Os demais jovens tiveram leves escoriações.

O carro foi apreendido pela PRF e está à disposição do Juizado de Menores de Anápolis.