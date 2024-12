Morre aos 24 anos, policial militar de Goiás que lutava contra o câncer

Erick Oliveira de Medeiros Moreira estava internado no Hospital do Amor em Barretos (SP) e havia recebido vídeo emocionante de colegas de farda

Augusto Araújo - 13 de dezembro de 2024

Erick Oliveira de Medeiros Moreira, de 24 anos, foi homenageado por policiais em hospital, enquanto tratava câncer. (Foto: Captura/Redes Sociais)

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) publicou nesta sexta-feira (13) uma nota de pesar, comunicando a morte do Soldado Erick Oliveira de Medeiros Moreira, de apenas 24 anos, que lutava contra o câncer.

O jovem era integrante do 26º Batalhão da Polícia Militar de Goiás, em Caldas Novas, município no Sul de Goiás, mas estava internado no Hospital do Amor em Barretos (SP), referência nacional no tratamento oncológico.

Ele inclusive chegou a ser homenageado pelos colegas da corporação enquanto fazia a terapia na unidade de saúde. A visita foi registrada e viralizou nas redes sociais, alcançando repercussão nacional.

Na ocasião, os militares fizeram uma fila para saudar o jovem, batendo continência. Além disso, participam de um jantar com Erick e dão presentes a ele.

As imagens foram publicadas no final de agosto. Entretanto, cerca de quatro meses depois, o jovem não resistiu à doença e faleceu nesta quinta-feira (12).

“O Soldado Medeiros será sempre lembrado por sua dedicação à corporação e pela inspiração que deixou a todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. Sua postura exemplar reflete o legado de um verdadeiro guerreiro”, destacou a nota da PMGO.

Por fim, a corporação concluiu o comunicado se solidarizando com os familiares, amigos e “irmãos de farda” de Erick, “rogando a Deus que conforte os corações de todos”.