Morando sozinha aos 18, jovem impressiona ao mostrar quanto gasta por mês

Uma jovem, de 18 anos, viralizou nas redes sociais compartilhando como é o dia a dia, os gastos e necessidades morando sozinha em Brasília (DF), apesar da pouca idade.

Jheny Castiell, como é identificada no Instagram, já alcançou a marca de 153 mil seguidores na plataforma e um vídeo recente tem chamado bastante atenção. Nele, a moça mostrou todos os gastos mensais.

Segundo a brasiliense, que adquiriu um apartamento próprio, ela gasta mensalmente, em média, R$ 980 com a prestação do imóvel, R$ 350 com compras para alimentação básica, R$ 150 de energia, R$ 100 de internet e R$ 70 de ração para o cachorrinho.

A digital influencer explicou ainda que a água e o gás ficam por conta do condomínio, cujo é cobrado uma média de R$ 130 todos os meses. Nele ainda há a taxa da área de lazer e limpeza.

Jheny revelou, na legenda no vídeo, que as contas básicas não ultrapassam R$ 1.780 e que é muito grata por ter tomado a decisão de se aventurar na vida adulta independente.

Os seguidores ficaram impressionados com a determinação da jovem, mas o que mais chamou a atenção foi o ‘custo de vida baixo’, mesmo sendo confortável. “Meu Deus, isso na minha cidade sairia um absurdo. Muito barato”, disse um internauta.

Assista!