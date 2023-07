Prisão de bombado termina com curiosos gargalhando após descoberta

O ator e humorista do canal no Youtube Porta dos Fundos, Antônio Tabet, publicou no Twitter um vídeo da prisão de um suspeito, usando um peça íntima, que viralizou na internet.

Na publicação, um morador, cuja cidade não foi identificada, registra pelo celular quatro policiais do Batalhão de Choque dando voz de prisão a um homem, dentro de um veículo.

Os agentes estavam no meio da rua, em cima de uma caminhonete de carga com escadas, tentando imobilizar o suspeito, que reagia fortemente à tentativa de apreensão.

De aparência forte e com tatuagens pelo corpo, o homem, que não teve a identidade revelada, foi imobilizado pelos policiais na calçada, até que uma cena inusitada acontece.

Isso porque populares começaram a dar risadas e gritar que o apreendido estava usando uma calcinha fio dental cor de rosa.

Na legenda, o ator comenta “foram necessários 4 (QUATRO!) policiais do Batalhão de Choque para prender um bombado, tatuado e metido a machão. Não… pera…”

O vídeo, publicado no dia 22 de julho, bateu mais de 2,7 milhões de visualizações e 18 mil curtidas.

Alguns internautas fizeram piadas sobre o acontecido e brincaram que o suspeito estava fazendo uma ação de marketing para o filme de estreia da boneca Barbie.

Já outros ironizaram que nenhum tiro foi disparado e a polícia agiu sem nenhuma agressividade, como era rotineiro agir.

Confira o vídeo completo a seguir: