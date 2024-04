Mulher chama atenção revelando por que está solteira há 6 anos

Inundada em autoestima, ela revelou que sofre problemas até mesmo com amizades: "pensam que sou arrogante"

Gabriella Licia - 29 de abril de 2024

Shirley Rosemary Flynn está há seis anos solteira. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Uma mulher viralizou nas redes sociais após explicar o grandioso motivo que tem feito com que fique solteira por seis anos consecutivos. O conteúdo do vídeo divertiu os internautas e dividiu também as opiniões.

Shirley Rosemary Flynn, de 41 anos, confessou que há longos anos tem enfrentado problemas com relacionamentos, até mesmo com as amizades, por ser bonita demais e acabar afastando as pessoas inseguras.

Segundo a mulher, diversos contatos a chamam para sair, mas desmarcaram em cima da hora. Inclusive, precisou reduzir o círculo social pois as amigas e amigos estavam com inveja e receosos.

“As pessoas pensam que sou arrogante e cheia de mim mesma, e dizem que não querem sair comigo porque sou muito arrogante”, explicou.

Depois do desabafo na internet, ela retornou às redes para dizer que diversos homens estrangeiros a contataram para convidá-la para sair e desmistificar esse problema.

“Fui inundada de mensagens de homens me pedindo um encontro e até propostas de casamento, e ofertas no exterior”, disse e ainda pontuou que é seletiva e aguarda a pessoa ‘certa’.

Veja!