Se você tem o costume de viajar, é necessário ficar atento com algumas situações invasivas e perigosas que podem acontecer no apartamento alugado, seja em hotéis, pousadas ou Airbnb.

Acontece que algumas pessoas mal intencionadas podem deixar alguns objetos propositalmente e gerar uma dor de cabeça enorme para os próximos turistas.

A questão é que, nos últimos tempos, dispararam os números de usuários da internet comentando sobre terem encontrado câmeras escondidas dentro dos quartos e banheiros dos locais alugados para passar uma temporada.

Com isso, o que era para ser uma aventura divertida e bons dias de descanso, acaba se tornando uma confusão. Inclusive, no site do Jusbrasil há um artigo explicando sobre a situação e o que é preciso ser feito.

A primeira coisa é procurar por luzes piscando detrás de espelhos, plantas, detectores de fumaça, ar condicionado e lâmpadas. Um outro objeto também muito utilizado para cometer o crime de invasão à privacidade é o relógio.

Bom, diante disso, confira agora quais os próximos passos para se livrar desse problema ou, caso sofra, como resolvê-lo. Veja!

Quem foi ou ainda vai viajar deve ficar muito atento a este detalhe

Chegando no quarto locado, procure nos locais supracitados. Com a própria câmera do celular aberta, averigue os cantos mais possíveis. Caso haja, aparecerá uma luz vermelha na tela do celular.

Se encontrar algum dispositivo escondido, procure desligá-lo imediatamente e acionar a Polícia.

Apesar de não haver um artigo específico para este tipo de crime na Constituição brasileira, ele pode se enquadrar em invasão de privacidade. A pena para esse tipo de infração pode variar entre 02 a 04 anos.

Além do mais, se as imagens flagradas já estiverem sendo vazadas na internet, um outro processo poderá acontecer, devido à exposição.

A dica final é: estejam atentos com a maldade!

