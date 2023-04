Ela conheceu o homem dos sonhos no Tinder, mas após viajar com ele descobriu o que não queria

O que aparentava ser um sonho realizado acabou se tornando um pesadelo para uma jovem que decidiu viajar com um homem que conheceu no Tinder. A história viralizou no mundo todo.

A britânica Madeleine Jaye, de 22 anos, explicou ao NY Post que nunca havia se permitido conhecer alguém na plataforma de relacionamentos. No entanto, desta vez foi diferente.

Ela decidiu se encontrar com Jason, de 32 anos, às 15h de um dia tranquilo e, em algumas horas de conversa, descobriram que tinham muito em comum, inclusive o sonho de visitar a Espanha.

“Conversamos sobre o futuro. Nós literalmente concordamos sobre tudo: quando queremos filhos, como queremos que nossas vidas sejam, como queremos que seja nosso futuro e combinamos tão bem. Parecia bom demais para ser verdade, e é porque era”, disse.

Então, o novo casal embarcou no aeroporto de East Midlands (Inglaterra) para a Espanha e viveu dias intensos, como em um filme romântico. O problema realmente só apareceu quando a dupla retornou.

No aeroporto estava a verdadeira parceira de Jason, grávida, aguardando pelo homem, juntamente de todo o restante da família – todos bastante furiosos com o traidor.

“Quando desembarcamos, uma garota se aproximou e disse: ‘Sou a namorada dele, vou dar à luz em duas semanas'”, relembrou Madeleine, pontuando ainda que o pai e a mãe da grávida gritavam com Jason.

“Eu entrei em choque, como um choque de corpo inteiro. Nunca senti nada parecido. Eu estava lá pensando que íamos nos casar, e que aquele era o cara para mim, e de repente ele tem toda essa vida diferente nas minhas costas”, desabafou.

Não para por aí

Madeleine descobriu mais uma série de mentiras. Jason, aparentemente, não soube dizer uma verdade sequer. O sobrenome dele foi trocado, a idade é, na verdade, 37 anos, e o homem é pai de um outro filho mais velho, jamais mencionado.

A grávida traída contou à vítima das mentiras que esta não seria a primeira vez que o homem fazia isso. “Ele mentiu para mim e disse que era uma ex maluca com problemas mentais. Ele disse que eu deveria entender o estresse emocional pelo qual ele está passando”, pontuou Madeleine.

Agora, se recuperando do trauma, a jovem tem reforçado a história nas redes sociais e alertando para que mais jovens se atentem e não sejam enganadas por homens.