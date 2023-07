Uma pessoa falsa pode manter algumas atitudes em comum durante o dia a dia para camuflar suas maldades e muita gente não percebe no início.

Para se livrar desse tipo de gente, é bom ficar bem atento aos detalhes. Seja na fala, no estilo de conversa ou na linguagem corporal, é possível descobrir o quão mentiroso é esse alguém.

O problema só acontece se você for uma pessoa com muita facilidade em confiar nos outros.

Tenha sempre um pé atrás! Isso fará com que consiga sair de ciladas e não se magoe com ninguém.

Afinal, você já não estaria esperando nada em troca, certo? Bom, confira agora quais são essas ações melindrosas dos maiores mentirosos. Veja a seguir!

6 atitudes que uma pessoa falsa tem no dia a dia e os outros demoram a perceber:

1. Elogios excessivos

Pessoas falsas tendem a elogiar excessivamente os outros para ganhar sua confiança e favor, muitas vezes de forma exagerada e não genuína.

Não é normal alguém elogiar tanto todos os dias. Se essa pessoa estiver exagerando, saiba que ela está tentando conquistar intimidade e espaço. Talvez as intenções não sejam tão boas.

2. Falsidade nas redes sociais

Gente que não é confiável faz questão de apresentar uma imagem idealizada e irreal nas redes sociais, tentando projetar uma vida perfeita e sem problemas.

Acontece que todo ser humano tem problemas. Se alguém não consegue ser verdadeiro com isso, será com o que?

3. Busca por interesse próprio

Suas ações geralmente são motivadas por interesses pessoais e egoístas, e eles podem se afastar rapidamente quando não conseguem obter o que querem.

4. Falsos sorrisos e expressões faciais

Mostram sorrisos e expressões faciais que não refletem verdadeiramente suas emoções ou intenções.

É muito comum perceber uma revirada de olhos discretas depois de um sorriso forçado. Fique bem ligado com esses pequenos detalhes.

5. Mudança de lealdade

Podem mudar de lado ou trair a confiança de alguém com facilidade, dependendo de onde veem mais vantagem. Com isso, podem ser bem conhecidos como ‘em cima do muro’.

Se o lado direito for mais conivente, eles descem. Mas se for o esquerdo, nem pensam duas vezes antes de migrar.

6. Aproveitar-se da vulnerabilidade dos outros

Pessoas falsas podem se aproximar de pessoas vulneráveis para explorar suas fraquezas e manipulá-las em benefício próprio.

Averigue com cuidado essas atitudes para não se tornar uma vítima também.

