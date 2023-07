Adolescentes de 14 a 16 anos podem se inscrever para menor aprendiz em Goiás

O Governo de Goiás, divulgou a abertura das inscrições para o processo seletivo do cadastro reserva do programa Aprendiz do Futuro.

Podem participar adolescentes que completem 14 anos em 2023 até menores de 16 anos, estudantes de rede pública ou bolsista de 100% de rede particular e com família inscrita no Cadastro Único, com renda de até dois salários mínimos.

O programa tem ainda como público-alvo adolescentes de etnia indígena, quilombola, cigana, negra e/ou pertencente a uma família que possua mulher vítima de violência doméstica.

O registro para formação de cadastro deve ser feito por meio do site do Aprendiz do Futuro, até o dia 25 de agosto.

Segundo a Secretaria de Estado Desenvolvimento Social (Seds), os aprovados receberão salário de R$ 619,99, férias, 13º salário, vale-alimentação de R$150, seguro de vida, uniforme, crachá e vale-transporte.

Para acessar o edital completo do programa, clique aqui ou acesse a página oficial do programa.