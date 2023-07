Caiado ficou surpreso com invasão do MST em fazenda de Goiás

Por meio das redes sociais, o governador Ronaldo Caiado (UB) se disse surpreso com a autorização dada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) à invasão da Fazenda São Lukas, em Hidrolândia, por mais de 600 famílias ligadas ao Movimento Sem Terra (MST).

Segundo Caiado, como a área pertence ao Governo Federal, não há o que fazer para evitar a invasão. De acordo com o governador, as áreas públicas e privadas de Goiás não serão ocupadas pelo MST, pois no estado “continuará prevalecendo a ordem e o princípio do direito à propriedade privada”.

Para ele, invasões autorizadas pelo Incra e pelo Governo Federal “não resolvem o problema, não asseguram renda digna às famílias que lá estão. Servem muito mais para fomentar a desordem.”

No dia 31 de maio, o governador esteve em Brasília, onde participou da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga o MST. Durante a fala, o governador fez várias críticas ao movimento, o tratando como clandestino, sem transparência e insinuando relação com o narcotráfico.