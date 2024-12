MPGO vai apurar condições de tratamento dado a pacientes transferidos da Osego para UBS da Vila União

Procedimento atende denúncia feito pelo Grupo de Diversidade LGBTQIA+ de Anápolis

Pedro Hara - 02 de dezembro de 2024

Unidade de Saúde Dr Ilion Fleury Junior, no bairro Jundiaí, abriga o Programa Municipal de HIV, Aids e Hepatites Virais de Anápolis. (Foto: Lucas Tavares)

O Ministério Público de Goiás (MPGO) instaurou um inquérito civil para apurar irregularidades no Centro de Testagem e Aconselhamento/Serviço de Atendimento Especializado (CTA/SAE), transferido para a Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila União durante a reforma do Ambulatório Ilion Fleury (Osego), localizado no bairro Jundiaí.

Entre os problemas citados na denúncia feita pelo Grupo de Diversidade LGBTQIA+ de Anápolis (GDA) estão o desrespeito à preservação da identidade dos pacientes, que são chamados pelo nome em vez de utilizarem senhas numéricas; a interferência das obras da UBS no atendimento do CTA/SAE; e a necessidade de acompanhamento do retorno do serviço à Osego.

Inicialmente, serão realizadas reuniões com o secretário municipal de Saúde, Aladim Nepomuceno Júnior, a coordenação do CTA/SAE e representantes da Fundação Universitária Evangélica (Funev), responsável pela gestão da UBS da Vila União, para discutir os problemas identificados e monitorar as condições para o retorno do serviço à sede original.