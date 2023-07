Qual pode ser o real motivo para Carlinhos Cachoeira criar conta no Instagram?

“As publicações iniciais deixam rastros de que Cachoeira não está trabalhando sozinho. Existem traços nesta estreia que ele está sendo assessorado, que é um texto escrito a quatro mãos, está muito claro pelo clipping e a forma como o texto é orquestrado”. Estas foram as primeiras impressões de Thales Moura, mestre em comunicação pela UFG, sobre a chegada do empresário e contraventor Carlinhos Cachoeira às redes sociais.

Ele ingressou no Instagram no último final de semana, prometendo “contribuir com alguns debates públicos e, também, contar algumas histórias do passado e – claro! – do presente”.

Outro ponto que indica o assessoramento de Carlinhos Cachoeira é a divulgação realizada pela imprensa. Diversos veículos anunciaram a entrada dele na rede social.

“Isso acende o alerta de que algum comunicador influente fez uma visita nos meios de comunicação para anunciar a chegada dele”, acredita Thales.

Ainda não se sabe qual a verdadeira intenção por trás das postagens e os personagens citados pelo empresário, mas a suspeita inicial são as eleições municipais de 2024.

“A princípio, parece que o objetivo é mexer no tabuleiro para a Prefeitura de Goiânia”, apostou.

Desincentivo à cultura anapolina

Ante os altos cachês pagos a cantores como Maiara e Maraisa, Wesley Safadão e Felipe Araújo, os artistas de Anápolis e região não receberão nada para se apresentar no Arraiana, evento que celebra o aniversário de Anápolis.

Dominguinhos diz que não é bem assim

Nesta segunda-feira (24), a Rápidas do Portal 6 noticiou que o presidente da Câmara de Anápolis, vereador Domingos Paula (PV), havia preterido a companheira de Casa, vereadora Thaís Souza (PP), que discursaria em nome do Poder Legislativo na entrega da Comenda Gomes de Souza Ramos, a maior honraria concedida pelo município de Anápolis, na última sexta-feira (21).

Em contato com esta seção, Dominguinhos, que fez o discurso no evento, afirmou que a decisão não partiu dele, já que o cerimonial foi organizado pela Prefeitura de Anápolis e não pela Câmara da cidade.

Convite para reunião com Alexandre Baldy

Os vereadores de Anápolis receberam um convite do próprio para participar de um café da manhã com o presidente da Agência Goiana de Habitação (Agehab), o ex-ministro das cidades, Alexandre Baldy (PP), na quinta-feira (27), na presidência da Casa.

132 árvores arrancadas: revitalização ou mortandade?

Para realizar as obras na Avenida Rio Verde, no trecho de 5,5 quilômetros, as prefeituras de Goiânia e Aparecida retiraram 132 árvores.

As intervenções começaram no dia 20 e o prazo para execução das obras é de 90 dias.

Ex-secretário de Roberto Naves está bravo

Torcedor do Atlético Goianiense, o ex-secretário de Economia da gestão Roberto Naves, Valdivino de Oliveira, usou o Twitter para relatar o descontentamento que vem tendo com o time, que está na 11ª posição na Série B.

No entanto, o ex-dirigente do time ameaçou processar aqueles que comentaram na publicação sobre um suposto cheque sem fundo que teria sido pago por ele a atletas do clube, em 2014.

Na época, pela última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B daquele ano, o Atlético precisava apenas vencer o Santa Cruz (PE), em casa, para garantir o acesso para a Série A. Porém, o clube foi derrotado pelo placar de 3×2.

Nota 10

Para o Ministério Público do Trabalho (MPT) em Goiás, que constantemente oferece cursos destinados à minorias e pessoas em vulnerabilidade social.

A medida abre as portas do mercado de trabalho para estes grupos, permitindo a mudança de vida destas pessoas.

Nota Zero

Para a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) de Anápolis. Por falta de repasses, internos e funcionários do Hospital Dia de Psiquiatria protestaram na sede da pasta e na Prefeitura de Anápolis.

O repasse não está sendo feito desde novembro de 2022, o que inviabiliza o funcionamento de toda a unidade de saúde.