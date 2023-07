Repaginando a marca, Le.Poá fará queima total de estoque com roupas a partir de R$ 10

Existe um ditado que diz que em time que está ganhando não se mexe, mas, na verdade, às vezes é necessário sim mudar o que está dando certo para alcançar sucessos ainda maiores.

E esse é o lema da Le.Poá, que é tradicional em Anápolis e recentemente movimentou a cidade com um grande bazar com peças selecionadas, de muita qualidade, e a preços muito baixos.

E o desfecho foi tão surpreendente que a loja decidiu fazer um queimão total, com absolutamente todas as roupas disponibilizadas em estoque, e com valores a partir de R$ 10.

Além disso, as clientes também encontrarão no local lindíssimos vestidos de festa custando apenas R$ 249,90. O objetivo é tornar ainda melhor o que já era bom.

A queima total de estoque será realizada nesta quinta-feira (27), exclusivamente na loja física, que fica localizada no Bairro Jundiaí, em frente ao Colégio Adventista.

“Esse é um momento muito especial, em que vamos repaginar a nossa marca para viver um novo momento. Vamos repaginar a loja inteira”, afirmou Ana Mourkazel, proprietária da Le.Poá.

“Nós queremos acabar com todas as peças da loja durante esse evento, porque depois delas, já temos uma coleção nova prontíssima para renovar toda a Le.Poá”, acrescentou Laís, sócia de Ana.

Como vai funcionar a queima de estoque?

O funcionamento é simples, do jeito que as clientes já conhecem. O evento terá início às 09h e será encerrado às 18h30.

Cada participante terá o prazo de 15 minutos para olhar as peças e realizar as compras desejadas, sendo que só entrarão 10 pessoas por vez na loja. A cada vez que uma sair, outra poderá entrar.

A recomendação é que as interessadas cheguem cedo para aproveitar as melhores ofertas.

Já os pagamentos poderão ser feitos via Pix, débito ou cartões de crédito. Nesta última opção, as compras podem ser parceladas em até 3 vezes, com acréscimo de 5% da própria maquininha.

Para saber mais sobre a ação, basta acessar o Instagram da @le.poa.