Restaurante pede para homem provar que o pedido não chegou e ele mostra como fez

Pedir uma refeição pelos aplicativos de entrega de comida pode ser uma tarefa um tanto quanto inesperada porque nunca se sabe o que vai acontecer.

Isso porque muitas vezes a entrega nunca chega no horário programado, o motoqueiro se atrasa no trânsito ou até há vezes em que o pedido vem errado e você precisa provar para o restaurante que sua refeição não chegou ou faltou alguma coisa.

E como provar isso? foi o que aconteceu com o ator Leonardo Bagarolo, que fez um vídeo em seu perfil no Instagram que viralizou nas redes sociais.

Indignado com a demora do pedido e a empresa sem acreditar que o cliente ainda não o havia recebido, um restaurante, que não foi identificado, pediu a comprovação do não recebimento da encomenda.

Sem ter o que fazer, a resposta veio com uma produção bem humorada exibindo o homem em vários lugares da casa com as mãos vazias.

A publicação viralizou até no explorar da rede social e rendeu mais de 104 mil curtidas e milhares de visualizações.

Muitos seguidores se identificaram com a situação nos comentários e também com a forma como ele encarou tudo com bom humor.

Uma internauta comentou “pedi no baby beef e eles enviaram frango no lugar da linguiça. Enviei mensagem, eles pediram foto.

Me fizeram abrir toda a embalagem, ao confirmarem o erro, falaram que o motoboy iria levar minha linguiça de direito e iriam pegar o frango de volta.”

Outros seguidores admiraram a criatividade e alegaram que se fosse com eles não teriam paciência para fazer humor em um momento de raiva. E elogiaram a criatividade.

Confira o vídeo!