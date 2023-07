Golpista que se passava por funcionária de banco encontrou cliente mais esperto e polícia foi acionada

Uma mulher foi presa em Aparecida de Goiânia, nesta quarta-feira (26), após fingir ser funcionária de uma agência bancária para enganar clientes e roubá-los.

Conforme apurado pelo Portal 6, o caso aconteceu por volta das 11h30. Um idoso, de 64 anos, foi ao estabelecimento para sacar uma quantia em dinheiro, mas estava com dificuldades diante dos caixas eletrônicos.

Assim, ele pediu ajuda para a suposta trabalhadora, que se portava como uma colaboradora, usando até mesmo um crachá de identificação.

No entanto, durante o procedimento, a mulher pegou o dinheiro que ele havia sacado – ainda fingindo estar auxiliando -, mas não conseguiu concluir a transação e pediu para que o senhor de idade adentrasse a agência para finalizar a operação.

A atitude deixou o idoso desconfiado e, espertamente, ele afirmou que iria para o lado de fora para pedir ajuda a amigos.

Nisso, a suspeita tentou fugir do local, rumo a um carro onde estariam dois comparsas dela. Contudo, o senhor conseguiu impedi-la, segurando-a pelo braço na saída do banco. Outros populares que estavam no local também ajudaram a contê-la.

Logo em seguida, os cúmplices foram embora, deixando a suspeita para trás.

A Polícia Civil (PC) foi acionada à agência e conduziu a mulher para a 4ª Delegacia de Aparecida de Goiânia, para a tomada das devidas medidas administrativas.