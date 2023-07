Um guindaste pegou fogo e despencou nesta quarta-feira (26) em Nova York, nos Estados Unidos. Ao menos quatro civis e dois bombeiros ficaram feridos, segundo o prefeito da cidade, Eric Adams.

O incidente ocorreu por volta das 7h30 no horário local (8h30 em Brasília) no bairro de Hells Kitchen. Ainda não se sabe o que provocou o incêndio.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram o guindaste em chamas e uma densa coluna de fumaça preta. A parte superior da estrutura quebrou e atingiu a fachada de um prédio antes de cair.

O operador do guindaste, que não se feriu, tentou apagar o fogo antes de sair da cabine, disseram as autoridades, mas o calor enfraqueceu um cabo que ajudava a sustentar o braço da estrutura, aparentemente fazendo com que ela se dobrasse.