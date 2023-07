No aniversário de Anápolis, UniEVANGÉLICA celebra os 116 anos da cidade e as conquistas para a comunidade

No dia 31 de julho, o município de Anápolis completa 116 anos de existência – a data é uma referência ao dia em que a então Vila de Sant’Anna foi elevada à cidade, no ano de 1907.

Quarenta anos depois, a Associação Educativa Evangélica (AEE) era fundada, no ano de 1947, e desde então, vem contribuindo decisivamente para o desenvolvimento da cidade em diversos aspectos, com destaque para educação.

“Nossa história se entrelaça com o desenvolvimento do município no seus mais diversos aspectos. Seja nas ações sociais, pesquisas em andamento e demais atividades nas instituições de ensino mantidas pela Associação Educativa Evangélica, fazemos a diferença na vida da sociedade. Temos como premissa o compromisso com o avanço da educação, sempre fundamentados nos princípios cristãos. Nossa instituição tem sido protagonista em momentos históricos cruciais para o progresso desta querida cidade. Por meio do nosso dedicado trabalho e dedicação incessante, temos deixado nossa marca no cenário local e moldado o futuro das próximas gerações”, destaca o Presidente da Associação, Dr. Augusto César Rocha Ventura.

A associação foi fundada pelos missionários e líderes evangélicos, encabeçados pelo Reverendo Arthur Wesley Archibald.

“A principal missão da AEE era fortalecer e contribuir com o crescimento da educação em todo o Estado de Goiás. Crianças, jovens e adultos passaram a ser beneficiados com uma educação sólida baseada nos princípios cristãos”, explica o reverendo Heliel Gomes de Carvalho, capelão institucional.

À época da fundação, a Associação Educativa Evangélica adquiriu e passou a administrar o Colégio Couto Magalhães, criado no ano de 1932. Firmava-se uma das primeiras marcas da contribuição da AEE ao sistema educacional goiano.

Na década de 1960, a instituição passou a contribuir decisivamente com o desenvolvimento do ensino superior na cidade, com a abertura da Faculdade de Filosofia Bernardo Sayão (FFBS). No final da década, no dia 18 de março de 1969, foi criada a Faculdade de Direito de Anápolis (FADA). E nos anos 1970, a Faculdade de Odontologia João Prudente era fundada, também mantida pela associação.

Quase 30 anos depois, em meados de 1990, outro marco – o processo de unificação das faculdades, que antes eram isoladas. Em 1994, foram transformadas em Faculdades Integradas da Associação Educativa Evangélica (AEE).

Hoje, após uma longa trajetória para tornar-se Universidade, todos celebram. “Como polo educacional referência para todo o Estado de Goiás, a AEE insere no mercado de trabalho anualmente milhares de profissionais e em Anápolis não é diferente. A Associação Educativa Evangélica gera e promove conhecimento com excelência”, evidencia Carlos Hassel Mendes, Reitor da Universidade Evangélica de Goiás.

Hoje, o Colégio Couto Magalhães é referência em Anápolis e região, oferecendo da Educação Infantil ao Ensino Médio contanto, ainda, com ensino integral bilíngue. Paralelamente, a UniEVANGÉLICA consolida-se como uma das melhores instituições de ensino superior, ofertando mais de 30 cursos de graduação presenciais e à distância; pós-graduação nas modalidades MBA, Mestrado e Doutorado, além de projetos de extensão e ação comunitária.

Outro ponto de referência são os programas de internacionalização, estruturados por meio do Núcleo de Assuntos Internacionais (NAI), que oferece diversas possibilidades para alunos e docentes de terem contato com outras universidades ao redor do mundo, possibilitando também o aprendizado de outra língua.

Tudo isso pautado em valores de confessionalidade, contribuição para a saúde e interiorização, marcado pela missão de promover com excelência o conhecimento e contribuir com a transformação social e o desenvolvimento sustentável da comunidade, em especial a anapolina.

Feliz Aniversário, Anápolis!