Um truque para enviar mensagem no WhatsApp tem feito bastante sucesso entre os usuários da plataforma e os internautas na web. O motivo? É que, com a técnica, será possível conversar com alguém que não é seu contato.

Assim, em poucos segundos, você será capaz de conversar com a pessoa em questão sem nem ao menos adicionar o número telefônico da pessoa em questão.

O truque para enviar mensagem no WhatsApp de alguém que não é seu contato

Um macete para enviar mensagem no WhatsApp tem chamado a atenção entre os mensageiros do aplicativo e, principalmente, entre os usuários da internet.

Isso porque, por meio dessa técnica, você conseguirá em pouco tempo conversar com alguém que não é seu contato no aplicativo.

Assim, em poucos passos, será possível bater um papo com quem não está na sua agenda de contatos, apenas tocando no botão de iniciar uma conversa e digitar o número de telefone na barra de busca, substituindo assim a opção do link direto para conversas com contatos temporários.

Para isso, basta acessar a tela inicial no aplicativo do WhatsApp e, em seguida, ir até o botão para iniciar uma nova conversa, que está no canto superior direito.

Na parte do campo de busca, é só digitar o número de telefone completo da pessoa. Depois, basta certifica-se que o número está correto e, dessa maneira, tocar no contato para enviar as mensagens.

Pode ser que o WhatsApp não mostre o nome do perfil, mas fique tranquilo, pois ele pode exibir a foto do contato desde que a pessoa não esteja com a opção de ocultar a foto do perfil do WhatsApp habilitada.

Vale lembrar que há também a opção de iniciar uma conversa com pessoas que não estão na sua agenda telefônica pelas versões do WhatsApp Web ou WhatsApp Desktop.

Para isso, você necessitará criar um link para iniciar uma conversa no WhatsApp. No entanto é importante ressaltar que esse recurso só exige um navegador e também funciona no celular.

