Final de semana em Goiás será agitado por Maiara e Maraisa, Wesley Safadão, pagode e muito mais

As férias estão chegando ao fim, mas o final de semana em Goiás promete trazer bastante agito para que estes últimos dias sejam os melhores.

Com tantos eventos disponíveis, os goianos possuem a garantia de que o que não vai faltar é diversão. Por isso, o Agenda Portal 6 separou algumas das melhores atrações para ajudar aqueles que buscam curtição.

A primeira grande dica para este final de semana é aproveitar os shows do Arraiana – evento que celebra o aniversário de Anápolis em grande estilo.

O festejo já teve início e, nesta sexta-feira (28), a grande atração será o cantor Felipe Araújo. E como o show não pode parar, sábado (29) será agitado por Missa Campal e Rosa de Saron.

Já no domingo (30), o palco anapolino receberá Wesley Safadão e, fechando com chave de ouro, a segunda-feira (31) será com Maiara & Maraisa – o grande destaque do Arraiana.

Já Goiânia, estará no jeito para os amantes de um bom pagode. Isso porque “Vai Tê Pagodim” se apresentará no Toca Lounge Eventos, contando com a presença da banda paulista Fun7, Jullian e com o Dj Hallex. Os ingressos podem ser comprados por meio do site BaladApp.

Além disso, também terá muita agitação em Aparecida de Goiânia, com o festival “Fritou Comigo”. O evento acontecerá no sábado, no Infinity Garden e Eventos, e contará com show do Mc Neguinho da Kaxeta, Mc Marks, Douth, Junin Dantes, DJ Skype, DJ Gabriela Clark, DJ Kriscow, DJ Camiseta, DJ Disturbed e DJ Fabricio Rodrigues.

E olhas que as atrações não param por aí. Isso porque o show também reunirá DJ Fxbriciu, DJ Hugo, DJ Marcos Rodrigues, DJ Brunin Louco, DJ Bruno Fogueteiro, DJ Talita Mara, DJ Wilker Damázio e DJ Godoy. As entradas podem ser adquiridas também pela plataforma BaladApp.

