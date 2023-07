Jovem diz que teve parte do crânio removida após cinco sinusites em 1 ano

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Uma instrutora de artes marciais da Califórnia (EUA) teve parte de seu crânio removida após ter uma infecção sinusal quase fatal.

Depois de passar por diversas cirurgias, ela se recuperou, se tornou mãe e voltou a treinar para conquistar a faixa-preta da modalidade.

Infecções em sequência: Natasha Gunther Santana, 26, teve cinco infecções sinusais em 2021.

Todas foram tratadas com antibióticos, mas, a última delas veio acompanhada de sintomas estranhos, como vômitos constantes, fortes enxaquecas e mudanças de humor, segundo o Daily Mail.

Abscesso no cérebro: No hospital, os médicos descobriram que a infecção havia se espalhado para o cérebro.

Eles também constataram que a jovem tinha uma versão mutante de um gene que dificultava a produção de uma proteína que induz uma resposta imune a invasores estranhos – ou seja, por isso os remédios não estavam mais funcionando.

Craniectomia: O abscesso no cérebro causado pelo quadro de sinusite só pôde ser tratado com os médicos removendo uma grande parte do crânio de Natasha.

A cirurgia de emergência – uma craniectomia – aconteceu em dezembro de 2021. Em vídeo publicado no TikTok, a instrutora de artes marciais conta que foram retirados entre 12 e 14 cm de seu crânio na ocasião.

Ao remover parte do crânio, os médicos tiveram mais acesso ao cérebro para conseguir drenar o abscesso e acompanhar a progressão da infecção.

Trauma: Depois disso, Natasha teve que usar um capacete para proteger sua cabeça por cinco meses.

Ao tabloide britânico, ela contou que tinha medo que as pessoas esbarrarem acidentalmente em sua cabeça nessa época, já que a parte do corpo ficou extremamente delicada.

“Eu estava muito traumatizada e com medo de que as pessoas passassem e acidentalmente esbarrassem em mim. Levei cerca de um ano para superar o trauma e o medo de ser atropelado por alguém acidentalmente”.

Causa segue indeterminada: A causa exata para o abscesso ter se desenvolvido no cérebro da instrutora de artes marciais após as infecções sinusais persistentes permanece incerta.

RECUPERAÇÃO

Complicações: Ainda durante a recuperação, ela sofreu uma convulsão e também desenvolveu trombose venosa profunda aguda, que acontece quando um coágulo se forma nos vasos sanguíneos.

Reaprendendo a falar. Após a retirada de parte do crânio, Natasha teve que reaprender a andar e falar. Também nas redes sociais, ela contou que fez terapia e que contou com o apoio do marido durante sua recuperação.

Crânio de volta: Meses depois da cirurgia de emergência, ela passou por um novo procedimento, que substituiu a parte do crânio que havia sido retirada.

“Novo normal”: Mesmo recuperada, a jovem contou ao Daily Mail que tem dores de cabeça todos os dias desde o episódio. “Cheguei à conclusão de que este é o meu novo normal e estou feliz por estar viva”, refletiu.

Gravidez durante recuperação. Em 12 de abril deste ano, ela fez uma publicação no Instagram para comemorar o aniversário de um ano da última cirurgia. Na mesma época, ela descobriu que estava grávida.

“Agora estou treinando para minha faixa-preta cercada de pessoas queridas, meu cabelo está crescendo aos poucos e estou voltando à forma!” Disse uma publicação compartilhada por Natasha Alyena Santana.