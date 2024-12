Atriz russa morre aos 24 anos ao ser arrastada por onda enquanto fazia ioga

Artista aparece sentada em uma rocha, enquanto faz uma pose de ioga com um tapete e, subitamente, a água a arrasta

Folhapress - 02 de dezembro de 2024

(Foto: Reprodução)

A atriz russa Kamilla Belyatskaya morreu aos 24 anos após ser arrastada para dentro do mar por uma onda gigantesca, na sexta-feira (29), na ilha de Koh Samui, na Tailândia.

Belyatskaya fazia ioga quando foi surpreendida pela onda e levada para dentro da água. O corpo da atriz só foi localizado por agentes de segurança e resgate tailandeses durante o último final de semana, segundo informações da imprensa do país asiático.

Imagens registradas por pessoas que estavam próximas ao local mostram o momento em que a russa foi atingida pela onda. A artista aparece sentada em uma rocha, enquanto faz uma pose de ioga com um tapete e, subitamente, a água a arrasta.

Kamilla costumava frequentar a ilha de Koh Samui. Conforme a imprensa britânica, a atriz descrevia o local com “o melhor da terra”. Após o ocorrido com a artista russa, Chaiyaporn Subprasert, chefe do Centro de Resgate de Samui, declarou que há alertas espalhados pela ilha para orientar os turistas sobre as áreas de risco, em que é proibido entrar no mar.

Área em que Belyatskaya estava ao ser arrastada era um mirante. Entretanto, Subprasert destacou que o tamanho e a força da onda podem ter surpreendido a jovem, que era natural de Novosibirsk, terceira maior cidade da Rússia.