Jovem que foi para Coreia choca ao mostrar como é o banheiro de restaurante

Um jovem TikToker argentino em viagem de passeio a Seul, Coreia do Sul, viralizou no Tik Tok ao ter encontrado um possível “menor banheiro do mundo”.

O espaço encontrado pelo rapaz, identificado como SupraPixel em sua rede, fica em um restaurante da cidade asiática.

“Perguntamos onde era o banheiro e eles me mandaram subir. Olha o que é isso: é a casa dos Flandres ”, disse o criador do conteúdo.

No vídeo, o sanitário é tão pequeno que nem mesmo o rapaz consegue entrar com facilidade pela porta e quase bate a cabeça na quina superior.

A publicação bombou de comentários na rede, bateu mais de 100 mil visualizações e mais de 13 mil curtidas.

O toalete, de estrutura simples, sem chuveiro para banho e contando apenas com pia e um vaso mal acomodou o rapaz e o amigo cinegrafista dentro do mini cômodo.

Nos comentários, os internautas fizeram humor e comentaram também sobre o medo de ficarem presos em um ambiente tão minúsculo como aquele.

Já outros disseram até que jamais entrariam ali por medo de claustrofobia e síndrome de pânico.

Confira o vídeo na íntegra: