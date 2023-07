Moradores de Anápolis denunciam cambistas que estão tentando vender ingressos para shows do Arraiana

Previsto para estrear na noite desta quinta-feira (27), o Arraiana já está dando o que falar entre os anapolinos, mas pelos motivos errados.

Isso porque o Portal 6 recebeu diversas denúncias anônimas de “cambismo”, em que as pessoas estariam tentando vender os ingressos solidários dos shows que ainda irão ocorrer no Estádio Jonas Duarte.

As apresentações de Wesley Safadão e Maiara & Maraisa foram os alvos das negociações. Os preços pedidos variaram entre R$ 80 e R$ 100 e todas as conversas se desdobraram através das redes sociais.

À reportagem, uma das denunciantes explicou que procurava adquirir as entradas de forma justa, ressarcindo o valor investido nos alimentos – utilizados como “troca” pelos ingressos.

No entanto, foi surpreendida pela quantidade de pessoas querendo vender as entradas por valores exorbitantes.

“Foram mais de três pessoas diferentes agindo assim. Fico sem ir, mas não pago”, afirmou a mulher.

Vale ressaltar que, em resposta a um questionamento prévio do Portal 6, a Prefeitura de Anápolis sustentou que haverá policiamento nos arredores do estádio, justamente para coibir a prática de venda ilegal dos tickets beneficentes.

Sendo o mais badalado do evento, e também o mais procurado pelos amantes da música sertaneja, o show de Maiara & Maraisa já se encontra no último lote disponível. A apresentação da dupla ocorrerá no último dia do evento – e aniversário oficial da cidade – 31 de julho.