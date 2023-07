Tornar-se uma pessoa insuportável pode ser resultado de várias manias e comportamentos inconvenientes que afetam negativamente as interações com os outros. E a verdade é que, aos poucos, todos podem se cansar de dividir as experiências com esse alguém.

Para uma relação ser boa e saudável, é importante que haja um bom senso, compreensão e paciência. Porém, conviver com uma pessoa muito complicada pode acabar com tudo isso.

Aos poucos, elas acabam ficando sozinhas, sem amizades e solitárias. Isso pode significar que muita coisa está errada, certo? Bom, se quer saber quais os comportamentos mais tóxicos e prejudiciais para qualquer relação, confira os tópicos listados abaixo e veja se é o seu caso.

6 manias que indicam que você pode ter se tornado uma pessoa insuportável:

1. “Milita” em todos os assuntos

Sabe aquela pessoa que não pode visualizar uma pauta levemente polêmica que já se impõe e discursa a respeito por vários minutos? Pois bem, a verdade é que a realidade já tem sido dura demais para ter de conviver com alguém tão problematizador.

Existem assuntos que não precisam ser tão discutidos. É hora de parar de ‘militar’.

2. Vitimização frequente

Se você se coloca constantemente como uma vítima das circunstâncias, isso pode ser desgastante para os outros e afastá-los. É insustentável conviver com alguém extremamente dramático, que se coloca em posição de ‘coitado’ sempre.

3. Constante negatividade

Se você está sempre reclamando, criticando ou vendo o lado negativo de tudo, isso pode afastar as pessoas ao seu redor e te tornar alguém insuportável de conviver.

4. Egocentrismo excessivo

Focar apenas em si mesmo, sempre colocando suas necessidades e desejos acima dos outros, pode ser uma característica irritante para os demais. A ‘síndrome de Sol’ é um dos piores problemas que alguém pode manter.

5. Falta de empatia

Se você não demonstra interesse ou compreensão pelos sentimentos e problemas dos outros, pode ser difícil para as pessoas quererem estar perto de você.

6. Intolerância

Ser inflexível em suas crenças e não aceitar opiniões diferentes das suas pode gerar conflitos constantes e repelir os outros.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades em tempo real!