6 faculdades com os piores salários no Brasil (algumas abaixo de R$ 3 mil)

Dados fazem parte de um estudo da Ibre/FGV

Gabriella Pinheiro - 26 de novembro de 2024

Imagem ilustrativa de dinheiro. (Foto: Marcelo Casal JR/Agência Brasil)

Quando se trata de má valorização e reconhecimento, algumas profissões no Brasil saem na frente e se destacam por terem os piores salários no país e pela ausência de investimentos nos setores, alguns considerados quase que essenciais.

Os profissionais que atuam neste tipo de segmento, mesmo tendo exigência de um curso de ensino superior, ainda lidam com uma série de desafios, sendo um dos principais, o salário. Saiba mais lendo a matéria completa até o final!

Vale salientar que os dados fazem parte de um estudo da Ibre/FGV e serve como um alerta para a necessidade de se repensar políticas salariais e de valorização profissional.

6 faculdades com os piores salários no Brasil (algumas abaixo de R$ 3 mil)

1. Professores do ensino pré-escolar: R$ 2.285



Os profissionais que ajudam na base da educação enfrentam baixos salários, mesmo com a responsabilidade de moldar as primeiras fases do aprendizado das crianças.

2. Outros profissionais do ensino: R$ 2.554



Aqui entram aqueles que atuam em áreas específicas da educação, mas que, infelizmente, sofrem com a desvalorização do setor.

3. Professores de Arte: R$ 2.629



Embora a arte seja essencial para o desenvolvimento cultural e criativo, quem escolhe lecionar na área enfrenta desafios financeiros.

4. Físicos e astrônomos: R$ 3.000



Mesmo em campos tão complexos e especializados, a média salarial ainda decepciona, especialmente considerando os anos de estudo e pesquisa.

5. Assistentes sociais: R$ 3.078



Os profissionais que trabalham para melhorar a qualidade de vida da população também enfrentam dificuldades para alcançar salários mais competitivos.

6. Bibliotecários: R$ 3.135



Aqueles responsáveis por organizar e preservar o conhecimento enfrentam remunerações modestas, apesar do papel importante que desempenham em instituições educacionais e culturais.

LEIA TAMBÉM

Advogada faz alerta para quem anda de avião com frequência no Brasil

Mulher ganha R$ 300 após descobrir que estava ficando com homem casado

Advogada revela qual o melhor dia da semana que quem quer sair da empresa deve pedir demissão

Médico aponta 4 coisas que aumentam demais as dores de cabeça (muita gente faz e não percebe)

Advogada lista 5 benefícios que o INSS não pode cortar (muitos aposentados e pensionistas não sabem)

⁠6 frases que jamais devem ser colocadas nos Status de WhatsApp

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!