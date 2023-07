Deborah Secco vai viver caminhoneira que se envolve com prostituta em novo filme

MARIA PAULA GIACOMELLI, SP – Deborah Secco já tem um projeto engatilhado para o ano que vem. A atriz, que está no elenco principal do remake de “Elas Por Elas”, vai interpretar um papel diferente do qual será vista a partir de setembro na Globo.

Na faixa das 18h, que vai substituir “Amor Perfeito”, ela vai ser Lara, que na primeira versão foi de Eva Wilma. No novo trabalho, a atriz vai ser uma caminhoneira que se envolve com uma prostituta após ambas matarem um cafetão e fugirem.

Foi a própria artista que confirmou a informação à Folha de S.Paulo. Ela afirma que o projeto já se estendia por alguns anos e que quis engatar na oportunidade pela personagem ser uma mulher forte que a tira da zona de conforto.

“Venho de uma busca por bons personagens depois de ‘Bruna Surfistinha’ (2011). O bicho do cinema me mordeu. Prometi para mim mesma que, quando minha filha tivesse cinco, seis anos, ia voltar”, diz. Mas, para isso, ela queria uma grande personagem.

O projeto ainda está em fase inicial e as gravações estão previstas para começarem em 2024. A atriz não adianta o nome da personagem, mas cita o possível nome “Meteoro” para a produção.

Segundo o jornal O Globo, a personagem de Deborah vai se chamar Maura, mas a mulher com quem vai contracenar ainda não foi escalada. Seguindo o roteiro pelo interior do Brasil, as duas vão viver um romance enquanto tentam se livrar do crime e em meio a perseguições de criminosos ligados à vítima.

“O cinema me permite trabalhos intensos e profundos por causa do tempo maior de preparação, e isso me realiza muito. Sou uma mulher e uma atriz livre, mas isso não tem a ver com a escolha para participar do filme.”

O diretor do longa é Luis Pinheiro, que já trabalhou com a artista no filme de comédia “Mulheres Alteradas” (2018).