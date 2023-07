Mulheres negras ganham menos da metade que homens brancos no Brasil, mostra novo estudo

LEONARDO VIECELI

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – Vagas de trabalho com salários baixos e muitas vezes associadas à informalidade ainda fazem parte da rotina de mulheres negras no Brasil.

É o que indica um estudo da economista Janaína Feijó, pesquisadora do FGV Ibre (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas).

No primeiro trimestre de 2023, o rendimento médio de todos os trabalhos das mulheres negras foi estimado em R$ 1.948, o que representa uma alta de 2,6% em relação aos três meses imediatamente anteriores.

A quantia, contudo, é a menor entre os quatro grupos analisados pelo levantamento. As mulheres negras recebiam apenas 48% (menos da metade) do que os homens brancos e amarelos ganhavam em média com o trabalho no primeiro trimestre deste ano (R$ 4.078).

Eles formam a camada com a maior remuneração, à frente também das mulheres brancas e amarelas (R$ 3.157) e dos homens negros (R$ 2.428).

Segundo Feijó, o rendimento inferior é um dos indicadores que ilustram a desigualdade que segue afetando as mulheres negras, mesmo com os sinais de melhora na formação educacional dessa camada ao longo da última década.

Considerando as mulheres negras em idade de trabalhar (14 anos ou mais), a fatia com ensino superior completo ou mais dobrou na passagem do primeiro trimestre de 2012 para igual período de 2023: de 6% para 12%.

Apesar da ampliação, o patamar segue distante das mulheres brancas ou amarelas em idade de trabalhar. Nessa camada da população, a fatia com ensino superior completo subiu de 17% no primeiro trimestre de 2012 para 26% no mesmo intervalo deste ano. É o maior patamar entre os quatro grupos pesquisados.

RENDA MÉDIA

No 1º tri.2023, em R$

Homens brancos e amarelos – 4.078

Mulheres brancas e amarelas – 3.157

Homens negros – 2.428

Mulheres negras – 1.948

Rendimento médio habitual de todos os trabalhos, em valores deflacionados

Fonte: FGV Ibre a partir de microdados da Pnad Contínua/IBGE

“Entra ano, sai ano, as desigualdades permanecem elevadas. Apesar da melhora na educação, as mulheres negras ainda estão entre os trabalhadores mais desfavorecidos”, afirma Feijó. “É claro que, sem o ganho educacional, seria possível que elas estivessem em uma situação ainda pior”, pondera.

O estudo foi construído a partir de microdados da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O período mais recente com essas informações disponíveis é o primeiro trimestre de 2023.

De acordo com Feijó, a inserção das mulheres negras no mercado de trabalho por meio de vagas muitas vezes associadas à informalidade ajuda a explicar a renda inferior na média.

Conforme o estudo, mais da metade (56%) das mulheres negras empregadas no primeiro trimestre de 2023 fazia parte dos grupos dos trabalhadores dos serviços, dos vendedores e das chamadas ocupações elementares.

As ocupações elementares envolvem uma grande variedade de trabalhos, como os de domésticos, ambulantes, condutores de veículos, empacotadores e ajudantes de cozinha.

“A característica dessas funções é a alta vulnerabilidade. São vagas que não costumam exigir uma habilidade muito específica”, aponta Feijó.

Segundo ela, a informalidade pode ser a única alternativa viável em muitos casos para a camada das mulheres negras conciliar trabalho e outras atividades, como cuidado dos filhos. O problema, diz Feijó, é que a remuneração tende a ser menor, e sem garantias sociais.

“Isso tudo retroalimenta as desigualdades”, afirma. O estudo diz que apenas 2% das mulheres negras empregadas ocupavam cargos de diretoria ou gerência no Brasil no primeiro trimestre de 2023.

A produção do levantamento está associada ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. A data foi celebrada na terça-feira (25).

DESEMPREGO DE DOIS DÍGITOS

De acordo com o estudo, as mulheres negras ainda convivem com uma taxa de desemprego mais elevada do que os demais grupos analisados.

No primeiro trimestre de 2023, a desocupação foi de 13,1% para elas. Enquanto isso, a taxa de desemprego ficou em 8% para as mulheres brancas e amarelas.

Entre os homens, o indicador foi de 8,4% para os negros e de 5,7% para os brancos e amarelos. Ou seja, somente as mulheres negras tinham uma taxa de desemprego de dois dígitos no país.

TAXA DE DESEMPREGO

No 1º tri.2023, em %

Mulheres negras – 13,1

Homens negros – 8,4

Mulheres brancas e amarelas – 8

Homens brancos e amarelos – 5,7

Fonte: FGV Ibre a partir de microdados da Pnad Contínua/IBGE

No caso da taxa de participação, elas registram a menor. O indicador foi de 51,1% para as mulheres negras no primeiro trimestre de 2023.

Em igual período, ficou em 53,6% para as mulheres brancas e amarelas, em 71,4% para os homens negros e em 71,8% para os homens brancos e amarelos.

A taxa de participação mede a proporção de pessoas de 14 anos ou mais que estão inseridas na força de trabalho como ocupadas (com algum tipo de trabalho) ou desempregadas (à procura de emprego).

Dependendo do contexto econômico, pode funcionar como uma espécie de termômetro de atratividade do mercado.

TAXA DE PARTICIPAÇÃO

No 1º tri.2023, em %**

Homens brancos e amarelos – 71,8

Homens negros – 71,4

Mulheres brancas e amarelas – 53,6

Mulheres negras – 51,1

Percentual de pessoas empregadas ou à procura de vagas em relação ao total em idade de trabalhar (14 anos ou mais)

Fonte: FGV Ibre a partir de microdados da Pnad Contínua/IBGE