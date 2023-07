Populares saqueiam carga após tombamento de caminhão no viaduto da Havan

Pouco tempo após o caminhão bitrem carregado de farinha de milho ter tombado em cima do viaduto da Havan, na BR-060, em Anápolis, populares começaram a saquear a carga que ficou esparramada na pista.

Imagens aéreas do Corpo de Bombeiros mostram que boa parte do produto caiu embaixo da estrutura, facilitando a ação das pessoas que passavam pelo local. Algumas chegaram a parar o carro no canteiro central para recolher a carga.

O acidente ocorreu por volta das 14h desta sexta-feira (28) e causou a interdição total do viaduto sentido Brasília- Anápolis.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recomenda que os motoristas que precisam seguir para a capital federal, busquem a alça de acesso por baixo do viaduto.

Mais informações a qualquer momento.